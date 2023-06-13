Дьяков: «За Личкой будет интересно понаблюдать в «Динамо», если все сложится. Он может пофеерить в РПЛ»

Бывший российский футболист Виталий Дьяков прокомментировал слухи о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Марцел Личка — один из лучших тренеров в РПЛ. «Оренбург» очень интересно играл под его руководством. Но «Динамо» выше уровнем по возможностям и подбору футболистов, поэтому будет больше ответственности и давления. Про Йокановича уже никто и не вспомнит. Он ничем не запомнился: ни результатом, ни игрой, ни чувством юмора на пресс-конференциях. А за Личкой будет интересно понаблюдать в «Динамо», если все сложится. Мне кажется, он может пофеерить в РПЛ», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. 13 июня появилась информация о том, что московский клуб договорился с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний чешский специалист с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.