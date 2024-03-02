Рябчук — о требованиях Абаскаля: «Мне в новой схеме более комфортно»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе красно-белых на схему 4-4-2 во время зимних сборов в рамках подготовки к весенней части сезона РПЛ-2023/24.

«Требования менялись. Я приехал в августе, а где-то в октябре мы поменяли игровую схему на 4-4-2. Таким образом, требования тренера к каждому игроку немного поменялись. Внес он коррективы и в мои функции. Мне в этой схеме более комфортно, чем до перехода. И я понимаю, чего хочет тренер: больше надежности в обороне и помощи атаке. В прежней схеме у меня было ощущение, что вингеры часто смещались в центр поля. Сейчас же играем по флангам, можем идти в перехваты и так далее», — сказал Рябчук «СЭ».