Бабич: «Предпочитаю играть в красно-белых клубах, не хочу менять цвета»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, что хотел бы играть только в красно-белых цветах.

— Милан Гайич до перехода в ЦСКА играл в «Црвене Звезде», союзнице «Спартака» — сменил красно-белые цвета на красно-синие. Ты мог бы себе это позволить?

— Предпочитаю играть в красно-белых клубах — с этим связана практически вся моя карьера, — приводит слова Бабича Sport24. — Не хочу менять цвета (смеется).

27-летний серб перешел в «Спартак» в августе 2023 года. В текущем сезоне Бабич провел 14 матчей и забил 2 гола.