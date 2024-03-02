Эракович: «Разговоры о переходе в «Спартак» не имели под собой твердой почвы. Я сразу хотел перейти в «Зенит»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Спартак» прошлым летом.

«Разговоры о «Спартаке» не имели под собой твердой почвы. Сразу знал, что «Зенит» для меня — наилучший вариант, хотел попасть именно в этот клуб. И как только получил предложение, сразу же согласился на переход. Матч в Москве с красно-белыми нам удался хорошо. Надеюсь, начнем вторую часть сезона с еще одной победы над «Спартаком», — приводит слова «Спорт день за днем».

Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в июле 2023 года за 8 миллионов евро. В составе петербургского клуба 23-летний серб провел 20 матчей, в которых отличился 1 голевой передачей. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро. Контракт защитник с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 мск.