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Эракович: «Разговоры о переходе в «Спартак» не имели под собой твердой почвы. Я сразу хотел перейти в «Зенит»

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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Спартак» прошлым летом.

«Разговоры о «Спартаке» не имели под собой твердой почвы. Сразу знал, что «Зенит» для меня — наилучший вариант, хотел попасть именно в этот клуб. И как только получил предложение, сразу же согласился на переход. Матч в Москве с красно-белыми нам удался хорошо. Надеюсь, начнем вторую часть сезона с еще одной победы над «Спартаком», — приводит слова «Спорт день за днем».

Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в июле 2023 года за 8 миллионов евро. В составе петербургского клуба 23-летний серб провел 20 матчей, в которых отличился 1 голевой передачей. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро. Контракт защитник с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 мск.

Источник: «Спорт день за днем»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 2 : 0
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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