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Руй Витория ответил на вопрос о стеночках и забеганиях в «Спартаке»

15:37
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Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о том, будет ли команда при нем играть в комбинационный футбол.

«Увидят ли болельщики стеночки и забегания? Всем нравится, когда команда играет хорошо, но этого недостаточно для больших побед. Нужна стабильная игра. Я больше ценю футболистов, у которых развито автоматическое мышление, а не механическое. Механическое мышление — когда футболист держит в голове одно решение — и все. При автоматическом у него много вариантов в голове, из которых он может выбирать и думать на поле. Плюс считаю важным изучить культуру страны и команды, в которую я прихожу, и, исходя из этого, буду вносить свой вклад. Главное — игра должна быть с огоньком», — сказал Витория.

Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.

(Сергей Федоров)

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