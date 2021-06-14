Руй Витория отреагировал на критику со стороны Заремы Салиховой

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на критику со стороны супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Критика Заремы Салиховой? Я считаю, это нормальная ситуация. Такое часто случается, особенно в больших клубах. Привык к этому. Могу лишь сказать, что я топовый тренер с большим опытом, я вырастил много игроков, которые проявили себя и выступают за национальные сборные. Но такова работа тренера, мы сталкиваемся с критикой. Нужно просто работать и добиваться результата. Наш первый разговор с Заремой был приятным. Сейчас я уже нахожусь в клубе, посмотрим, что будет дальше», — сказал Витория.

Специалист также отметил, что все знает об игроках команды и ждет встречи с ними.

Напомним, Салихова вышла из состава совета директоров «Спартака» из-за того, что была не согласна с кандидатурой Витории на пост главного тренера клуба.

51-летний специалист сменил немца Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.

(Сергей Федоров)