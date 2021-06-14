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Руй Витория рассказал, что привык работать под давлением

15:33
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория на своей первой пресс-конференции заявил, что привык работать под давлением.

«Я очень рад, что сегодня собралось много журналистов, это показывает большое внимание к клубу. Работа под давлением — нормальная ситуация для тренерского штаба. Я провел более 50 матчей в Лиге чемпионов, в том числе азиатской. В «Бенфику» я приходил на место популярного тренера, было непросто, пришлось преодолеть много трудностей. Но в итоге мы сумели установить рекорд Португалии по набранным очкам. Так что я готов. Нам нужно меньше говорить и больше работать», — сказал Витория.

51-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» немца Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.

(Сергей Федоров)

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