Николай Валуев — о победе «Зенита»: «Спартак» не стоит расформировывать»
Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.
«Вживую смотрел этот матч, — сказал Валуев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. - Игра прекрасная, сегодня «Зенит» был сыгран, как никогда. «Спартак», что хотел сделать, не получилось. Ну гол забили. Наверное, все-таки эта победа «Зенита» запишется отдельной строчкой. Это редкость из-за счета, из-за 4:0 в первом тайме. Лично не припомню, чтобы «Зенит» выигрывал у «Спартака» с каким-то более значимым счетом. «Спартак» точно не стоит расформировывать после такого поражения, может, просто не их день сегодня».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками.
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