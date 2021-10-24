«Спартак» потерпел самое крупное поражение в РПЛ в истории команды
«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:7.
Это поражение стало для красно-белых самым крупным в премьер-лиге в истории команды, сообщает Opta. При этом «Спартак» еще ни разу в истории РПЛ не пропускал больше пяти мячей в одном матче.
1-7 — «Спартак» потерпел свое самое крупное поражение в РПЛ в истории. Никогда прежде красно-белые не пропускали больше пяти мячей в одном матче чемпионата России. Легендарно. #ЗенитСпартак pic.twitter.com/lnEw87ukvv— OptaIvan (@OptaIvan) October 24, 2021
«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 12 матчах.
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