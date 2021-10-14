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Руй Витория оценил свое положение в «Спартаке»

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Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» оценил свое положение в клубе. Красно-белые одержали три победы подряд.

— Как можете оценить свое положение в «Спартаке»? Чувствуете себя спокойнее после трех побед подряд?

Руй Витория. «Работа в «Спартаке» — как покорение горы. Сейчас мы в середине пути». Интервью главного тренера красно-белых Руя Витории

— Я в принципе спокойный человек. Жизнь тренера подразумевает, что надо оставаться таким, несмотря ни на что. Конечно, три победы лучше, чем три поражения. Но мы продолжаем работать и остаемся верными своим принципам.

— В чем заключается главная сложность тренера «Спартака»?

— Никаких особенных трудностей не назову, а постоянное давление — часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!

Полностью интервью Руя Витории

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