Руй Витория оценил свое положение в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» оценил свое положение в клубе. Красно-белые одержали три победы подряд.

— Как можете оценить свое положение в «Спартаке»? Чувствуете себя спокойнее после трех побед подряд?

— Я в принципе спокойный человек. Жизнь тренера подразумевает, что надо оставаться таким, несмотря ни на что. Конечно, три победы лучше, чем три поражения. Но мы продолжаем работать и остаемся верными своим принципам.

— В чем заключается главная сложность тренера «Спартака»?

— Никаких особенных трудностей не назову, а постоянное давление — часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!

Полностью интервью Руя Витории