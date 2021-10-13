Малахов готовит эфир по делу о требовании признать Азмуна отцом ребенка жительницы Казани

Адвокат Андрей Дмитриев, ведущий дело о признании нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом жительницы Казани, приглашен на прямой эфир с Андреем Малаховым. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Судебное дело с форвардом «Зенита» вызвало огромный общественный резонанс. На сегодняшний день вышло уже более 50 публикаций в СМИ, в том числе федеральных. Есть приглашения на Первый канал и прямой эфир с Андреем Малаховым», — сообщил адвокат.

Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка, а также назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты нападающего. 26-летний иранец провел в казанском «Рубине» 4 года (2013-2015, 2017-2019).