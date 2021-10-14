Руй Витория прокомментировал уход Дмитрия Попова из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» прокомментировал уход Дмитрия Попова с поста спортивного директора клуба.

— Вы уже осмыслили уход Дмитрия Попова с поста спортивного директора красно-белых? Как оцениваете его поступок?

— Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины того или иного шага. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в «Спартак», но он решил уйти. Для клуба это не очень хорошо, так как это был важный сотрудник, который за многое отвечал. Хорошо ли для него лично — его дело. Самое главное, что мы в «Спартаке» смогли преодолеть ту ситуацию и продолжаем трудиться дальше.

— У вас был какой-то разговор, в котором Попов разъяснил свою позицию? Со стороны его добровольная отставка выглядит как предательство по отношению к вам.

— Мне не нравится это слово — предательство. Повторю — никого не осуждаю. И вот что хочу сказать: я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым. Мы все иногда принимаем разные трудные решения. Но не берусь говорить о том, что это предательство. Было ли это хорошее решение по отношению к клубу? Нет, не было. Но, видимо, хорошее лично для него.

— Остаетесь с ним на связи?

— Нет.

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