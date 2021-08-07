Руй Витория объяснил, почему Зобнин и Джикия остались в запасе
Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).
— Почему Зобнин и Джикия остались в запасе?
— Считаю, что вышедшие с первых минут игроки имели все качества, необходимые для победы. Когда у команды такой плотный календарь, когда до декабря нужно сыграть более 26 матчей, ротация неизбежна. Игроки сборных присоединились к команде чуть позже. На поле сегодня вышли Крал, Мирзов, Кутепов, Мозес. Если не доверять таким игрокам в таких матчах, то кому вообще можно доверять. Что касается Джикии, то недавно у него было небольшое повреждение, нужно быть осторожным.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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