Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «На сегодняшний день это главная победа в истории клуба»
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1).
— Хороший матч с самоотверженной борьбой. Один игрок это показал, которому сейчас в Боткинской больнице зашивают голову, потом делают обследование.
Каждый из наших игроков молодец, каждый заслуживал победы, места в премьер-Лиге. Мы победили за счет настроя, тренерских решений, игроков. Все молодцы.
— Это главная победа в истории «Нижнего Новгорода»?
— На сегодняшний день да.
— Уже понятно, что с Миладиновичем?
— Непонятно, будут обследование делать.
— Вы в самом начале сказали про футбол, финансы. Почему не хотите говорить про это?
— Я уже сказал все.
— Что с финансированием?
— Все нормально. Комплектование продолжается. До 9 сентября у нас будет полный состав.
— Кто-то интересен из игроков «Спартака», если команда будет отдавать в аренду или продавать?
— Да. Интересных много.
— У вас есть деньги на то, чтобы купить их?
— да. Мы играли от счета, понятно, что клуб слабее, клуб с меньшим бюджетом, поэтому играли как могли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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