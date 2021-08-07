Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «На сегодняшний день это главная победа в истории клуба»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Хороший матч с самоотверженной борьбой. Один игрок это показал, которому сейчас в Боткинской больнице зашивают голову, потом делают обследование.

Каждый из наших игроков молодец, каждый заслуживал победы, места в премьер-Лиге. Мы победили за счет настроя, тренерских решений, игроков. Все молодцы.

— Это главная победа в истории «Нижнего Новгорода»?

— На сегодняшний день да.

— Уже понятно, что с Миладиновичем?

— Непонятно, будут обследование делать.

— Вы в самом начале сказали про футбол, финансы. Почему не хотите говорить про это?

— Я уже сказал все.

— Что с финансированием?

— Все нормально. Комплектование продолжается. До 9 сентября у нас будет полный состав.

— Кто-то интересен из игроков «Спартака», если команда будет отдавать в аренду или продавать?

— Да. Интересных много.

— У вас есть деньги на то, чтобы купить их?

— да. Мы играли от счета, понятно, что клуб слабее, клуб с меньшим бюджетом, поэтому играли как могли.