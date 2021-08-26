Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил причины поражения в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

— Самое сложное мы сделали — забили первый гол. После этого потеряли внимание и концентрацию, позволив сопернику создать два момента. Первый получился после нашей атаки, когда мяч отскочил. Второй был, когда мы оказались в меньшинстве в обороне — Жиго не успел вернуться. Мы не смогли разобраться в этом эпизоде. Непростая была игра, но поражения мы не заслуживали. Игру контролировали — до этих двух моментов они ничего не создали. Но это футбол, такое случается.

— Почему «Спартак» вместо того, чтобы сохранять победный счет, раскрылся и пропустил дважды?

— Первый гол: мы начали хорошую атаку, грамотно расставились, была фланговая подача, наш игрок не подошел во вторую линию атаки, чтобы выиграть мяч. Защитники выбили мяч — он попал точно на ногу игроку «Сочи», после чего была разыграна голевая атака. Второй гол: Жиго не успел вернуться, команда осталась вдесятером, соперник разыграл эту зону и использовал наше меньшинство в обороне. Это заслуга соперника и нехватка нашего внимания. Нельзя, забив, в течение семи минут позволять сопернику переламывать игру. Мы потеряли концентрацию, за то и были наказаны.

«Спартак» после шести туров набрал 7 очков и занимает восьмое место. «Сочи» с 12 очками вышел на первое место турнирной таблицы, сравнявшись по очкам с имеющим матч в запасе московским «Динамо».