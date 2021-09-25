Руй Витория назвал сложным матч «Спартака» с «Уфой»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу команды над «Уфой» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России (2:0).
«Игра была сложной. Мы играли против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь. Но футболисты играли с максимальной концентрацией и забили два быстрых гола. Во втором тайме было достаточно моментов, но, хоть мы и не забили, показали хорошую игру», — сказал Витория.
В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.
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