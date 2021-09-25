Руй Витория рассказал о травмированных игроках «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после завершения матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» рассказал о состоянии травмированных игроков красно-белых.
— Ларссон, Кутепов, Хендрикс пропустили игру. Что с травмами в команде?
— Просто так получилось, что сегодня они получили травмы. Ребята восстанавливаются. Но с теми игроками, что есть сейчас, мы справляемся. Если травмированным потребуется больше времени на восстановление, команда проявит себя в следующих играх.
— Что с Хендриксом? Когда он вернется? Или вам так нравится Литвинов?
— У Йоррита были небольшие проблемы — была боль в груди. Сейчас он восстанавливается. Но те, кто сейчас действуют в центре поля — в том числе Литвинов, хорошо проявляют себя.
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