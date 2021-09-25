Мостовой: «Важные очки для «Спартака», с учетом того, как на команду нападают со всех сторон»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

«Это очень важные три очка, с учетом того, что на «Спартак» сейчас со всех сторон нападают. Безусловно, есть за что. Они и проигрывали, и недобирали, и уступали, поэтому хорошо, что сегодня наконец-то выиграли. Не сказать, что играли хорошо, предыдущие игры были даже лучше. По моему мнению, с тем же ЦСКА и по моментам, и по статистике превзошли, не говоря уже о других играх. Другое дело, мы видим, что нервозность присутствует, отсюда игра так невыразительна. Но надо отдать должное, что «Спартак» забил, а «Уфа» сегодня не забила, хотя моменты у них были. Три очка, и это говорит о том, что нужно смотреть в таблицу, думать о будущих соперниках, которые будут намного сильнее и сложнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.