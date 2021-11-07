Руй Витория: «Если однажды я уйду из «Спартака», то у меня будет много хороших историй, чтобы рассказать»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1) прокомментировал информацию о возможности своей отставки.

— У команды ни одной победы в последних 6 матчах. Спокойно ли вам за свое место?

— У меня есть контракт. Я очень люблю клуб и верю в то, что я делаю. Завтра будет новый день. Нам нужно больше работать. Если в один день я окажусь вне клуба, то у меня будет много хороших историй, чтобы рассказать, — сказал Витория.

«Спартак» занимает девятое место в чемпионате, имея в активе 19 очков в 14 матчах.