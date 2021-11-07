Руй Витория: «Если однажды я уйду из «Спартака», то у меня будет много хороших историй, чтобы рассказать»
22:19
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1) прокомментировал информацию о возможности своей отставки.
— У команды ни одной победы в последних 6 матчах. Спокойно ли вам за свое место?
— У меня есть контракт. Я очень люблю клуб и верю в то, что я делаю. Завтра будет новый день. Нам нужно больше работать. Если в один день я окажусь вне клуба, то у меня будет много хороших историй, чтобы рассказать, — сказал Витория.
«Спартак» занимает девятое место в чемпионате, имея в активе 19 очков в 14 матчах.
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю