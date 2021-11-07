Лоськов: «У меня никогда не было никаких проблем с Гисдолем»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, как строятся его отношения с главным тренером московского клуба Маркусом Гисдолем.

«Где Пашинин? Дома по семейным обстоятельствам. Приболел. У меня никогда не было никаких проблем с Гисдолем», — сказал Лоськов.

Гисдоль был назначен главным тренером команды 10 октября, на этом посту он сменил сербского специалиста Марко Николича.