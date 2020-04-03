Рустем Сайманов: «Рубин» не требует помощи государства. Предложили переоборудовать здание академии в госпиталь»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» объяснил решение клуба из Казани сократить зарплаты на 50 процентов.

— Почему клубы не договорились о подписании коллективного договора о сокращении зарплат?

— А его не может быть и смысла в этом нет, поскольку это процесс между игроком и клубом.

— Олег Яровинский в эфире «СЭ» сказал, что «Рубин» договорился о сокращении зарплат всех сотрудников в два раза. Ожидаете помощи государства?

— Нет, это договоренность между клубом и игроком, и государство тут не причем. Наша страна — в тяжелом положении, поэтому нельзя что-то требовать, а это мы должны помогать. Предлагали даже отдельно стоящее здание академии «Рубина» площадью пять тысяч квадратных метров за свой счет переоборудовать под госпиталь. Его пока держат в резерве, но потребуется оборудование и персонал. Мы понимаем, что нужны усилия всех, чтобы победить этот вирус.

— Даже послабление в налогах не требуется?

— Мы будем продолжать платить НДС и необходимые налоги, да и все наши ребята отнеслись с пониманием к сокращению зарплат, ведь мы объяснили существующие реалии.

— Поэтому разрешили всем вернуться домой?

— Разумеется. В этот тяжелый момент все хотели быть с родными, поэтому приложили максимум усилий, чтобы всех отправить. (Евгений Белоусов)