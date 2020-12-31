Russian мандарины, хлопушки и жонглирование. «Динамо» записало новогоднее поздравление
15:29
Пресс-служба «Динамо» в клубных соцсетях опубликовало видеопоздравление с Новым годом.
В ролике главный тренер москвичей Сандро Шварц постоянно поедает «Russian мандарины», как он сам их назвал. В то же время Антон Шунин и Даниил Лесовой соревнуются в жонглировании этих фруктов, Шарль Каборе взрывает хлопушки, а помощник Шварца Андрей Воронин зажигает бенгальские огни.
«Праздник начинается! Новый год уже идет по нашей стране — мы поздравляем всех динамовцев, где бы вы ни встречали Новый год», — подписала пост клубная пресс-служба.
?Праздник начинается! Новый год уже идёт по нашей стране — мы поздравляем всех динамовцев, где бы вы ни встречали 2021-й! ??#НовыйГод2021 #ДинамоМосква pic.twitter.com/quPFJsiZxp— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 31, 2020
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