Russian мандарины, хлопушки и жонглирование. «Динамо» записало новогоднее поздравление

Пресс-служба «Динамо» в клубных соцсетях опубликовало видеопоздравление с Новым годом.

В ролике главный тренер москвичей Сандро Шварц постоянно поедает «Russian мандарины», как он сам их назвал. В то же время Антон Шунин и Даниил Лесовой соревнуются в жонглировании этих фруктов, Шарль Каборе взрывает хлопушки, а помощник Шварца Андрей Воронин зажигает бенгальские огни.

«Праздник начинается! Новый год уже идет по нашей стране — мы поздравляем всех динамовцев, где бы вы ни встречали Новый год», — подписала пост клубная пресс-служба.