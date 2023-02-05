Руслан Пименов: «Первые сборы закончилось, а Дзюба до сих пор не в клубе. Время играет не на его поле»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы снова заиграть в чемпионате России.

«Какие перспективы у Дзюбы, только он сам может сказать. Он до сих пор не в клубе. Предсезонка началась, первые сборы закончилось. Время-то — тик-так, время играет не на его поле. Он возрастной футболист, должен быть в тонусе и тренироваться даже больше, чем молодые. Фабио Капелло больше гонял возрастных игроков, чем молодых», — цитирует Пименова «Газета.Ru».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.