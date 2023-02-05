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Валерий Непомнящий надеется, что Дзюба не останется без клуба и не будет думать о завершении карьеры

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Честно говоря, я совсем не понимаю, почему Дзюба все еще без клуба. Даже не знаю, в чем может быть причина. Очевидно, что Артем принесет пользу любой команде чемпионата России. Обидно, что такой нападающий сейчас не играет в РПЛ. Не знаю, чем все закончится, но хочется верить, что Дзюба не останется без клуба и не будет думать о завершении карьеры. Надеюсь, он найдет команду», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-hochetsya-verit-chto-dzyuba-ne-ostanetsya-bez-kluba-i-ne-budet-dumat-o-zavershenii-kar-ery/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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 - : -
4.03 16:30
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