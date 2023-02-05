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Сегодня, 16:23

Нобоа разговаривал с руководством «Сочи» относительно работы в структуре клуба

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Кристиан Нобоа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал «СЭ» о разговоре с руководством клуба относительно его возможной работы в структуре южан по окончании карьеры. Ранее о желании сохранить 37-летнего эквадорца в каком-либо качестве в клубе «СЭ» сообщил владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

«У нас уже был разговор об этом с руководством. Они ценят ту работу, что я делаю как футболист, мое знание нескольких языков, знакомства в футбольном мире. Но сам я еще не задумывался о том, в какой роли мог бы помочь «Сочи» — как тренер, скаут, спортивный директор или кто-то еще... Пока играю в футбол — мысли только об этом», — сказал Нобоа.

Нобоа перешел в «Сочи» в августе 2019 года. При этом за различные российские клубы эквадорец выступает с 2007 года с полугодичным перерывом в 2015 году, когда он играл за греческий ПАОК.

В январе 2023 года Нобоа продлил контракт с «Сочи». Соглашение с 37-летним эквадорцем было заключено по схеме «1+1».

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
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2.10

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Кристиан Нобоа
ФК Сочи
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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