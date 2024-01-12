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Нигматуллин — о бизнесе: «В декабре при моем участии запустили проект на 13 миллионов долларов»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Руслан Нигматуллин.
Фото из личного архива

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своих успехах в бизнесе.

— Скучаете по Флориде?

— Нет. Но все равно буду туда прилетать. У нас много девелоперских проектов, строим дома. Привлекаем инвесторов, в том числе из России. Плюс открыли особое направление для спортсменов.

— Это как?

— Помогаем им грамотно инвестировать, увеличивать капитал. Общения у меня с каждым днем все больше и больше. Жалею об одном — что раньше не занялся этой темой.

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— Самое сложное в вашей работе?

— Убедить инвесторов, что наши схемы работают. Поначалу-то всегда присутствует недоверие. Но компании 11 лет. Прелесть американской истории в том, что все сделки в открытом доступе, в реестре. Через интернет можно посмотреть, за сколько купили, за сколько продали. Цифры тут не нарисуешь.

— Сделка, которой гордитесь?

— Пока рано хвалиться. Подожду! А впрочем... Возьмем три последних месяца. В октябре при моем участии запустили проект на 10,5 миллиона долларов. В ноябре — на три миллиона. В декабре — уже на 13 миллионов. Недавно на вручении премии Business Awards стал лауреатом как «лучший эксперт в сфере недвижимости Майами». (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Руслан Нигматуллин
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Нигматуллин — о краже в ресторане: «У меня вытащили 45 тысяч рублей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 15 1 5
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