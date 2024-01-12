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Нигматуллин — о краже в ресторане: «У меня вытащили 45 тысяч рублей»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Руслан Нигматуллин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как однажды его обворовали в московском ресторане.

— Вычитали в ваших соцсетях — было приключение в ресторане.

— Да, в Сокольниках. Сидели с режиссером, обсуждали новый клип. А схема у этих воров отработанная — сзади на диванчик, где твоя сумка, накидывают пальто. Под ним шуруют, вытаскивают кошелек. Сумку оставляют. Даже бумажник на месте.

— Сколько у вас вытащили?

— 45 тысяч рублей. Все это я потом уже отсматривал на камерах.

— Этот режиссер нам подозрителен.

— Нет-нет, он не при делах. Зашла какая-то группа людей. Я написал заявление в полицию, вскоре со мной инкогнито связались, попросили о встрече. Передали через курьера все деньги. Чтобы забрал заявление.

— Вернули из уважения к вам?

— Что им до меня? Боялись уголовного дела, огласки!

— Чему научила эта история?

— В ресторан прихожу, сразу смотрю — диваны смежные? Спинка высокая? Сумку кидать уже не буду.

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

Руслан Нигматуллин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Спартак

 6
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Локомотив

 6
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И К Ж
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