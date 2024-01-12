Нигматуллин — о краже в ресторане: «У меня вытащили 45 тысяч рублей»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как однажды его обворовали в московском ресторане.

— Вычитали в ваших соцсетях — было приключение в ресторане.

— Да, в Сокольниках. Сидели с режиссером, обсуждали новый клип. А схема у этих воров отработанная — сзади на диванчик, где твоя сумка, накидывают пальто. Под ним шуруют, вытаскивают кошелек. Сумку оставляют. Даже бумажник на месте.

— Сколько у вас вытащили?

— 45 тысяч рублей. Все это я потом уже отсматривал на камерах.

— Этот режиссер нам подозрителен.

— Нет-нет, он не при делах. Зашла какая-то группа людей. Я написал заявление в полицию, вскоре со мной инкогнито связались, попросили о встрече. Передали через курьера все деньги. Чтобы забрал заявление.

— Вернули из уважения к вам?

— Что им до меня? Боялись уголовного дела, огласки!

— Чему научила эта история?

— В ресторан прихожу, сразу смотрю — диваны смежные? Спинка высокая? Сумку кидать уже не буду.