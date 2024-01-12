Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Нигматуллин: «У меня в голове четкий план: к собственному юбилею должен снова быть долларовым миллионером. В кеше!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Руслан Нигматуллин.
Фото из личного архива

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько ему нужно денег в месяц.

— Вячеслав Малафеев говорит, что для комфортной жизни ему необходимо не меньше миллиона рублей в месяц. А вам?

— С учетом моих американских расходов, включая учебу сына, — столько же. Честно вам скажу — хочу тратить больше! Соответственно, нужно больше зарабатывать.

— Что ж, логично.

— Именно такую задачу я перед собой и поставил три месяца назад, когда ушел в свободное плавание. Это не гусарство, не хвастовство. Конкретная цель, к которой буду стремиться. У меня в голове четкий план: к собственному юбилею должен снова быть долларовым миллионером. В кеше!

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

— Успеете?

— До 7 октября времени не так уж много. Но я надеюсь, что мне хватит мозгов и упорства. Впереди бракоразводный процесс, который уполовинит мое состояние. То, что потеряю, надо возвращать.

— Когда с футболом закончили, миллион долларов на счету у вас был?

— Нет. Но если брать все активы — тогда был. Я же постоянно вкладывался в недвижимость, другие проекты.

Руслан Нигматуллин
1
0
Читайте также
Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
ВВС США рассказали об итогах удара по йеменским хуситам
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин — о бизнесе: «В декабре при моем участии запустили проект на 13 миллионов долларов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости