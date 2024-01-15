Руслан Нигматуллин: «Не могу сравнить нынешний состав «Локомотива» и тот, который был при мне»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин ушел от ответа на вопрос, мог ли бы кто-то из нынешнего состава москвичей заиграть в той команде железнодорожников, которая успешно выступала в Лиге чемпионов.

«Вопрос очень интересный, ведь у нас на тот момент собралась великолепная команда, — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина. — Смог ли бы хоть кто-то из нынешнего состава «Локомотива» заиграть в нашем коллективе? Не хочется никого обижать, поэтому я не буду сравнить этих игроков, но скажу лишь, что для меня именно мои одноклубники всегда будут самыми лучшими».

«Локомотив» с 2001 по 2004 год регулярно участвовал в основном раунде Лиги чемпионов и дважды преодолевал групповой этап.