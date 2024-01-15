ЦСКА назвал соперников на зимние сборы

Пресс-служба ЦСКА опубликовала список соперников, с которыми команда сыграет на зимних учебно-тренировочных сборах.

В первом матче в 2024-м году армейцы 21 января сыграют с оманским «Сохаром». Далее ЦСКА встретится с «Торпедо» (25 января), узбекским «Андижаном» (1 февраля), «Факелом» (5 февраля), «Сочи» (9 февраля), «Родиной» (16 февраля), «Химками» (20 февраля) и московским «Динамо» (24 февраля).

Первый сбор ЦСКА пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 14 по 26 января. Следующие два сбора состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.