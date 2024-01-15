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Сегодня, 17:10

Metaratings: «Сочи» приостановил переговоры по Ерохину из-за его нежелания покидать «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не хочет покидать клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, в связи с этим «Сочи» приостановил переговоры о переходе 34-летнего полузащитника. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также не против, чтобы футболист остался в команде как минимум до лета.

В текущем сезоне Ерохин провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Он выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. Контракт Ерохина с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

14 января «Сочи» объявил об аренде защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Источник: Metaratings
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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