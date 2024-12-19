РУСАДА в осенней части сезона РПЛ чаще всего тестировало игроков «Локомотива»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с сентября по ноябрь 2024 года чаще других проводило тестирование футболистов «Локомотива», сообщает ТАСС.

В осенней части сезона были проверены на допинг шесть игроков «Локомотива», среди которых Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Дмитрий Воробьев и Илья Лантратов.

Всего с сентября по ноябрь РУСАДА проверило на допинг 23 футболистов РПЛ: четыре игрока из «Спартака», по три игрока из московского «Динамо» и «Крыльев Советов», по два из «Зенита», «Ахмата» и «Краснодара», а также одного игрока из ЦСКА.

Всего в 2024 году РУСАДА провело тестирование 54 футболистов РПЛ, из которых 40 — по одному разу.