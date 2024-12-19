Ташуев: «Хотим, чтобы российский футбол вернулся на международную арену, как наши пловцы — приехали и выиграли шесть золотых медалей»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» выразил надежду на возвращение российского футбола на международную арену в 2025 году.

«Есть ожидания, что в 2025 году нас вернут на международную арену. Для болельщиков это большой интерес. Когда работал в солигорском «Шахтере» и мы выигрывали в еврокубках, это был большой праздник. Хотелось бы, что это вернулось к нам. Мы докажем свою состоятельность. Весь мир трубит, что российский спорт в состоянии упадка, а приехали наши пловцы и выиграли шесть золотых медалей. Мы хотим, чтобы так же вернулся и наш футбол», — сказал Ташуев «СЭ».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.