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Сегодня, 14:38

Ташуев: «Хотим, чтобы российский футбол вернулся на международную арену, как наши пловцы — приехали и выиграли шесть золотых медалей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» выразил надежду на возвращение российского футбола на международную арену в 2025 году.

«Есть ожидания, что в 2025 году нас вернут на международную арену. Для болельщиков это большой интерес. Когда работал в солигорском «Шахтере» и мы выигрывали в еврокубках, это был большой праздник. Хотелось бы, что это вернулось к нам. Мы докажем свою состоятельность. Весь мир трубит, что российский спорт в состоянии упадка, а приехали наши пловцы и выиграли шесть золотых медалей. Мы хотим, чтобы так же вернулся и наш футбол», — сказал Ташуев «СЭ».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.

ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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РУСАДА в осенней части сезона РПЛ чаще всего тестировало игроков «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

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Фернандо Костанца

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