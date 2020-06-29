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Руководство «Крыльев Советов» представило игрокам Талалаева

29 июня 2020, 11:18
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов»
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов представил команде нового главного тренера Андрея Талалаева, сообщает официальный Twitter клуба.

Российский специалист проведет предыгровое занятие «Крыльев», а 30 июня будет руководить командой в матче против «Локомотива».

Талалев возглавил «Крылья Советов» 28 июня, сменив на этом посту Миодрага Божовича. Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й позиции на два очка.

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