Руководство «Крыльев Советов» представило игрокам Талалаева
29 июня 2020, 11:18
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов представил команде нового главного тренера Андрея Талалаева, сообщает официальный Twitter клуба.
Российский специалист проведет предыгровое занятие «Крыльев», а 30 июня будет руководить командой в матче против «Локомотива».
Талалев возглавил «Крылья Советов» 28 июня, сменив на этом посту Миодрага Божовича. Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й позиции на два очка.
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