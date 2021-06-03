Стали известны подробности ухода Сухины из «Локомотива»

«СЭ» выяснил обстоятельства ухода из «Локо» многолетнего начальника команды Станислава Сухины. Об этом, а также об отставках врача Никиты Кагарлицкого и ряда других членов медицинского штаба ранее сообщал Sport24.

По нашей информации, Сухина покинет железнодорожников по завершении срока контракта (соглашение заканчивается в июне) и в рамках новой стратегии развития клуба. Именно поэтому договор с экс-арбитром продлен не будет.

Сухина — известный в прошлом арбитр ФИФА, обслуживал матчи РПЛ с 2001 по 2012 год, после завершения судейской карьеры инспектировал игры чемпионата России. В 2013-2016 годах являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС. В «Локомотиве» Сухина работает с марта 2017 года.

(Вячеслав Короткин)