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Стали известны подробности ухода Сухины из «Локомотива»

13:39
Станислав Сухина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Сухина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«СЭ» выяснил обстоятельства ухода из «Локо» многолетнего начальника команды Станислава Сухины. Об этом, а также об отставках врача Никиты Кагарлицкого и ряда других членов медицинского штаба ранее сообщал Sport24.

По нашей информации, Сухина покинет железнодорожников по завершении срока контракта (соглашение заканчивается в июне) и в рамках новой стратегии развития клуба. Именно поэтому договор с экс-арбитром продлен не будет.

Сухина — известный в прошлом арбитр ФИФА, обслуживал матчи РПЛ с 2001 по 2012 год, после завершения судейской карьеры инспектировал игры чемпионата России. В 2013-2016 годах являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС. В «Локомотиве» Сухина работает с марта 2017 года.

(Вячеслав Короткин)

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