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Наумов об уходе Сухины из «Локомотива»: «Сказались его проколы»

14:27
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» уход Станислава Сухины с поста начальника «Локомотива».

«Я знаю Сухину как опытного специалиста. Он давно в футболе. Станислав — грамотный человек. Но сказались его проколы, которые он допустил. Наверное, из-за этого было принято данное решение. Да, я удивлен его уходу», — сказал Наумов «СЭ».

В «Локомотиве» Сухина работал с марта 2017 года.

По информации «СЭ», функционер покинет свою должность по завершении контракта, договор с ним не будет продлен в рамках новой стратегии развития клуба.

(Владислав Флегонтов)

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