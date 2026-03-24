24 марта, 12:30

Мажич: «Никто не хочет понять, что судья на поле — это человек»

Павел Лопатко

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал, с какими сложностями сталкиваются российские футбольные арбитры.

«Сложности есть, много могу сказать, но мы работаем. Когда молодой судья идет правильным путем, он также может быть психически расстроен и думать, какой он классный, как он не может сделать ошибку. После каждой игры или после нескольких игр — это игра в голове. Уверенность, самоуверенность, нет уверенности, может быть, проблемы в семье, проблемы с детьми — очень много проблем у людей, и никто не хочет понять, что судья на поле — это человек. Он должен принять решение, а когда не так, правильно или нет?

Если спорное решение, будут кричать и критиковать судью. Что случилось до этого момента или после этого момента? Нужно также и успокоить себя несколько дней, когда у вас была плохая работа, ошибочное решение, или когда есть большая критика. Судьи разные, у них разные характеры, разные персональные особенности, и они переваривают свои ошибки. Кто-то может переварить очень быстро, кому-то нужно время. Работаем, поэтому понимаю, могу дать советы, дать направления. Работаем очень много, чтобы улучшить психологическую подготовку.

Доверия к судейскому решению не было раньше, не будет и в будущем. Это тенденция. Это не только здесь, это в любой стране. Но мы сейчас можем обсуждать. Критиковать очень просто, но критика должна быть понятной. Критиков мы слушаем очень много, им добро пожаловать. Но критика должна быть с причинами. Критиковать ради критики и сказать что-то в эфире без основательной причины — это по-другому.

Сейчас эта тема очень большая. Сейчас люди очень внимательны к каждому решению на поле, каждому вбрасыванию, каждому штрафному удару, каждой карточке, каждому угловому. Ну, футбол — это эмоция, да. Но для судьи невозможно использовать эмоции. Судья на поле должен быть очень сфокусированным. Готовым для решения», — приводят «Вести» слова Мажича из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.

Читайте также
«Спартак» ошарашил чемпиона на старте игры, Окулов – спаситель «Авангарда», а Лукашенко принес счастье Минску. Что произошло в Кубке Гагарина 24 марта
Как Трамп может выйти из конфликта с Ираном. Разбор
СМИ сообщили о намерении ФРГ и Австралии создать космическую систему слежения за РФ
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе между Белоруссией и КНДР
Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре
Плющенко занял первое место в голосовании за звание лучшего фигуриста России XXI века
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Спартак» — «Локомотив», «Ахмат» — «Краснодар» и другие матчи
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «У нас идет борьба за седьмое место. Попасть выше шансов мало»
В «Ахмате» рассказали о восстановлении Богосаваца после травмы
Пресняков-старший: «Тренером «Спартака» назначил бы Аленичева»
У «Спартака» лучшие атакующие показатели. Как Карседо меняет команду
Карпин — о совмещении работы в сборной России и «Динамо»: «Ну ошибся, допустим»
В «Целе» отреагировали на информацию об интересе к Талалаеву зимой
Губерниев — о завершении карьеры Вагнера Лав: «Считаю его лучшим легионером в истории»

Кузнецов — о завершении карьеры Вагнера Лав: «Человек, который принес ЦСКА Кубок УЕФА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 15 4 3 47-16 49
2
 Зенит 22 14 6 2 41-15 48
3
 Локомотив 22 12 8 2 48-30 44
4
 Балтика 22 11 9 2 30-9 42
5
 ЦСКА 22 12 3 7 34-24 39
6
 Спартак 22 11 5 6 35-30 38
7
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
8
 Ахмат 22 8 6 8 27-28 30
9
 Динамо 22 8 6 8 37-30 30
10
 Акрон 22 5 7 10 27-38 22
11
 Ростов 22 5 7 10 17-25 22
12
 Динамо Мх 22 5 6 11 12-27 21
13
 Кр. Советов 22 5 6 11 22-40 21
14
 Пари НН 22 6 2 14 18-36 20
15
 Оренбург 22 4 6 12 21-33 18
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА - : -
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов - : -
4.04 17:30 Динамо – Оренбург - : -
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар - : -
5.04 14:00 Пари НН – Ростов - : -
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика - : -
5.04 19:30 Спартак – Локомотив - : -
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 8
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 20 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 20 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 20 1 7
