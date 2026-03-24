Мажич: «Никто не хочет понять, что судья на поле — это человек»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал, с какими сложностями сталкиваются российские футбольные арбитры.

«Сложности есть, много могу сказать, но мы работаем. Когда молодой судья идет правильным путем, он также может быть психически расстроен и думать, какой он классный, как он не может сделать ошибку. После каждой игры или после нескольких игр — это игра в голове. Уверенность, самоуверенность, нет уверенности, может быть, проблемы в семье, проблемы с детьми — очень много проблем у людей, и никто не хочет понять, что судья на поле — это человек. Он должен принять решение, а когда не так, правильно или нет?

Если спорное решение, будут кричать и критиковать судью. Что случилось до этого момента или после этого момента? Нужно также и успокоить себя несколько дней, когда у вас была плохая работа, ошибочное решение, или когда есть большая критика. Судьи разные, у них разные характеры, разные персональные особенности, и они переваривают свои ошибки. Кто-то может переварить очень быстро, кому-то нужно время. Работаем, поэтому понимаю, могу дать советы, дать направления. Работаем очень много, чтобы улучшить психологическую подготовку.

Доверия к судейскому решению не было раньше, не будет и в будущем. Это тенденция. Это не только здесь, это в любой стране. Но мы сейчас можем обсуждать. Критиковать очень просто, но критика должна быть понятной. Критиков мы слушаем очень много, им добро пожаловать. Но критика должна быть с причинами. Критиковать ради критики и сказать что-то в эфире без основательной причины — это по-другому.

Сейчас эта тема очень большая. Сейчас люди очень внимательны к каждому решению на поле, каждому вбрасыванию, каждому штрафному удару, каждой карточке, каждому угловому. Ну, футбол — это эмоция, да. Но для судьи невозможно использовать эмоции. Судья на поле должен быть очень сфокусированным. Готовым для решения», — приводят «Вести» слова Мажича из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.

