Мажич: «Никто не хочет понять, что судья на поле — это человек»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал, с какими сложностями сталкиваются российские футбольные арбитры.
«Сложности есть, много могу сказать, но мы работаем. Когда молодой судья идет правильным путем, он также может быть психически расстроен и думать, какой он классный, как он не может сделать ошибку. После каждой игры или после нескольких игр — это игра в голове. Уверенность, самоуверенность, нет уверенности, может быть, проблемы в семье, проблемы с детьми — очень много проблем у людей, и никто не хочет понять, что судья на поле — это человек. Он должен принять решение, а когда не так, правильно или нет?
Если спорное решение, будут кричать и критиковать судью. Что случилось до этого момента или после этого момента? Нужно также и успокоить себя несколько дней, когда у вас была плохая работа, ошибочное решение, или когда есть большая критика. Судьи разные, у них разные характеры, разные персональные особенности, и они переваривают свои ошибки. Кто-то может переварить очень быстро, кому-то нужно время. Работаем, поэтому понимаю, могу дать советы, дать направления. Работаем очень много, чтобы улучшить психологическую подготовку.
Доверия к судейскому решению не было раньше, не будет и в будущем. Это тенденция. Это не только здесь, это в любой стране. Но мы сейчас можем обсуждать. Критиковать очень просто, но критика должна быть понятной. Критиков мы слушаем очень много, им добро пожаловать. Но критика должна быть с причинами. Критиковать ради критики и сказать что-то в эфире без основательной причины — это по-другому.
Сейчас эта тема очень большая. Сейчас люди очень внимательны к каждому решению на поле, каждому вбрасыванию, каждому штрафному удару, каждой карточке, каждому угловому. Ну, футбол — это эмоция, да. Но для судьи невозможно использовать эмоции. Судья на поле должен быть очень сфокусированным. Готовым для решения», — приводят «Вести» слова Мажича из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.
Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|
2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|
3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|
4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|
5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|
6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|
7
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|
8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|
9
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|
10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|
11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|
12
|Динамо Мх
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|
13
|Кр. Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|
14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|
15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|
16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
|4.04
|13:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|4.04
|15:15
|Зенит – Кр. Советов
|- : -
|4.04
|17:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|4.04
|19:45
|Ахмат – Краснодар
|- : -
|5.04
|14:00
|Пари НН – Ростов
|- : -
|5.04
|16:30
|Динамо Мх – Балтика
|- : -
|5.04
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -
|6.04
|19:30
|Сочи – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|12
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|20
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|20
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|20
|1
|7