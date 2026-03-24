Губерниев — о завершении карьеры Вагнера Лав: «Считаю его лучшим легионером в истории»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры Вагнера Лав.

«Вагнер — настоящая звезда нашего футбола, обладатель Кубка УЕФА. Он стал творцом одной из главных побед в истории российского футбола. Вагнер Лав оставил огромный влад в истории ЦСКА и российского чемпионата в целом. Думаю, даже сейчас, он бы не потерялся в нашем футболе и мог бы приносить огромную пользу любой команде. Вообще, считаю Вагнера лучшим легионером в истории российской лиги. Его вклад сложно переоценить или недооценить», — сказал Губерниев «СЭ».

С 2004 по 2012 год и в 2013 году футболист выступал за ЦСКА. В составе армейцев Лав провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. Бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а в 2005 году в финале Кубка УЕФА против португальского «Спортинга» (3:1) забил третий гол красно-синих.

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Максим Ваншейд