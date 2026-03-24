Кузнецов — о завершении карьеры Вагнера Лав: «Человек, который принес ЦСКА Кубок УЕФА»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о завершении карьеры бывшего нападающего армейцев Вагнера Лав.

«Один из самых качественных иностранцев в российском футболе после 2000-го года. Человек, который принес ЦСКА Кубок УЕФА, можно сказать. Нападающий, который был одним из лучших у нас в лиге. Он оставил огромный след в истории красно-синих, да и в российском футболе. Других слов нет: если не самый, то один из лучших легионеров в истории нашей лиге», — сказал Кузнецов «СЭ».

С 2004 по 2012 год и в 2013 году футболист выступал за ЦСКА. В составе армейцев Лав провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. Бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а в 2005 году в финале Кубка УЕФА против португальского «Спортинга» (3:1) забил третий гол красно-синих.

Лав занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову (137 голов).

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Виктория Лебедева