Руденко будет готовиться к новому сезону вместе со «Спартаком-2»
16:15
Как стало известно «СЭ», нападающий московского «Спартака» Александр Руденко, проведший минувший сезон на правах аренды в «Сочи», начнет подготовку к новому сезону вместе со «Спартаком-2».
В сезоне-2020/21 Руденко принял участие в 24 матчах за «Сочи», в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
(Артем Калинин)
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