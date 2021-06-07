Руденко будет готовиться к новому сезону вместе со «Спартаком-2»

Как стало известно «СЭ», нападающий московского «Спартака» Александр Руденко, проведший минувший сезон на правах аренды в «Сочи», начнет подготовку к новому сезону вместе со «Спартаком-2».

В сезоне-2020/21 Руденко принял участие в 24 матчах за «Сочи», в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

(Артем Калинин)