Идову подписал контракт c «Химками»

Защитник Брайан Идову подписал контракт с «Химками», информирует официальный сайт клуба. Соглашение действует до конца сезона-2022/23 и включает опцию пролонгации контракта еще на один год.

29-летний футболист был арендован у «Локомотива» в августе прошлого года. Срок аренды футболиста, как и его соглашение с железнодорожниками, закончился. Он подписал полноценный контракт с «Химками» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Идову забил три гола и отдал две результативные передачи в 28 матчах РПЛ.