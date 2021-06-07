Идову подписал контракт c «Химками»
16:25
Защитник Брайан Идову подписал контракт с «Химками», информирует официальный сайт клуба. Соглашение действует до конца сезона-2022/23 и включает опцию пролонгации контракта еще на один год.
29-летний футболист был арендован у «Локомотива» в августе прошлого года. Срок аренды футболиста, как и его соглашение с железнодорожниками, закончился. Он подписал полноценный контракт с «Химками» на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Идову забил три гола и отдал две результативные передачи в 28 матчах РПЛ.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/iyun/brayn-idovu-podpisal-kontrakt-s-khimkami/
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