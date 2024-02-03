«Рубин» в товарищеском матче уступил «Волгарю»
«Рубин» в товарищеском матче в Турции уступил «Волгарю» со счетом 0:2.
В составе астраханской команды отличились Гоча Гогричиани и Дмитрий Лесников.
В следующем матче «Рубин» 6 февраля встретится с болгарским клубом «Арда».
Товарищеские матчи. Клубы
«Рубин» — «Волгарь» — 0:2 (0:2)
Голы: Жамалетдинов, 30 — с пенальти (0:1). Лесников, 41 (0:2).
«Рубин»: Янович (Корец, 46), Мартынович (Вуячич, 46), Рожков (Грицаенко, 46), Дрезгич, Вада (Безруков, 46), Ломовицкий (Иванов, 46), Апшацев (Кабутов, 46), Пальцев (Ранджелович, 46), Чумич (Даку, 46), Рахмоналиев (Тахери, 46), Фамейе (Шабанхаджай, 46).
«Волгарь»: Одоевский, Шляков, Зуев, Анисимов, Прошкин, Шайхтдинов, Фольмер, Гилязетдинов, Смирнов, Жамалетдинов, Лесников.
3 февраля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5