«Рубин» в товарищеском матче уступил «Волгарю»

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«Рубин» в товарищеском матче в Турции уступил «Волгарю» со счетом 0:2.

В составе астраханской команды отличились Гоча Гогричиани и Дмитрий Лесников.

В следующем матче «Рубин» 6 февраля встретится с болгарским клубом «Арда».

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Волгарь» — 0:2 (0:2)

Голы: Жамалетдинов, 30 — с пенальти (0:1). Лесников, 41 (0:2).

«Рубин»: Янович (Корец, 46), Мартынович (Вуячич, 46), Рожков (Грицаенко, 46), Дрезгич, Вада (Безруков, 46), Ломовицкий (Иванов, 46), Апшацев (Кабутов, 46), Пальцев (Ранджелович, 46), Чумич (Даку, 46), Рахмоналиев (Тахери, 46), Фамейе (Шабанхаджай, 46).

«Волгарь»: Одоевский, Шляков, Зуев, Анисимов, Прошкин, Шайхтдинов, Фольмер, Гилязетдинов, Смирнов, Жамалетдинов, Лесников.

3 февраля.