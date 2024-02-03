Агент Помазуна заявил, что будущее футболиста в ЦСКА зависит от продления контракта с Акинфеевым

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, есть ли у него на данный момент представление о будущем вратаря «Урала» Ильи Помазуна.

— Обсуждаем это и занимаемся. Я знаю его пожелание поиграть в Европе. И ЦСКА в курсе наших желаний, — приводит «РБ Спорт» слова агента.

— Есть ли вариант, что следующий сезон Илья начнет в воротах ЦСКА?

— Зависит от того, продлит Акинфеев контракт или нет.

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр отстоял на ноль.