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3 февраля, 18:58

«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Родину»

Сергей Разин
корреспондент
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«Краснодар» в товарищеском матче в Дубае обыграл «Родину» со счетом 3:0.

Отличились Эдуард Сперцян, Олакунле Оласегун и Джон Кордоба.

В следующем матче «Краснодар» 7 февраля встретится с «Аль-Шабабом», «Родина» 12 февраля сыграет с «Кызылжаром» из Казахстана.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Родина» — 3:0 (2:0)

Голы: Сперцян, 4 (1:0). Олусегун, 38 (2:0). Кордоба, 65 (3:0).

«Краснодар»: Сафонов, Агкацев, Оласа, Алонсо, Кучугура, Петров, Волков, Тормена, Арутюнян, Эктов, Сперцян, Кайо, Черников, Кривцов, Баньяц, Жоау Батчи, Кастаньо, Олусегун (Пузанов, 67), Боржес, Кокшаров, Кордоба.

«Родина»: Шакеров (Городовой, 46), Мещанинов (Тананеев, 46), Марсинью, Ориньо (Сокол, 75), Гордюшенко, Дмитриев (Султонов, 46), Бакаев (Юшин, 46), Крижан (Агаев, 75), Ната (Маркитесов, 75), Калмыков (Фищенко, 46), Тимошенко (Турищев, 71).

3 февраля. Дубай. Стадион «Dubai Sports City».

ФК Краснодар
ФК Родина
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

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 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

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 5
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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