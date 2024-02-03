«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Родину»

«Краснодар» в товарищеском матче в Дубае обыграл «Родину» со счетом 3:0.

Отличились Эдуард Сперцян, Олакунле Оласегун и Джон Кордоба.

В следующем матче «Краснодар» 7 февраля встретится с «Аль-Шабабом», «Родина» 12 февраля сыграет с «Кызылжаром» из Казахстана.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Родина» — 3:0 (2:0)

Голы: Сперцян, 4 (1:0). Олусегун, 38 (2:0). Кордоба, 65 (3:0).

«Краснодар»: Сафонов, Агкацев, Оласа, Алонсо, Кучугура, Петров, Волков, Тормена, Арутюнян, Эктов, Сперцян, Кайо, Черников, Кривцов, Баньяц, Жоау Батчи, Кастаньо, Олусегун (Пузанов, 67), Боржес, Кокшаров, Кордоба.

«Родина»: Шакеров (Городовой, 46), Мещанинов (Тананеев, 46), Марсинью, Ориньо (Сокол, 75), Гордюшенко, Дмитриев (Султонов, 46), Бакаев (Юшин, 46), Крижан (Агаев, 75), Ната (Маркитесов, 75), Калмыков (Фищенко, 46), Тимошенко (Турищев, 71).

3 февраля. Дубай. Стадион «Dubai Sports City».