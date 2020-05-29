«Рубин» вернулся к тренировкам, Тарасов снова на поле
22:08
«Рубин» показал видео первой тренировки после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Казанцы занимаются на клубной базе небольшими группами.
На поле вернулись Силвие Бегич и бывший хавбек сборной России Дмитрий Тарасов. Хавбек подписал контракт с «Рубином» зимой, но почти сразу получил серьезную травму. Сейчас оба футболиста восстановились от травм и тренируются без ограничений.
Также к команде присоединились Артур Сагитов, Владислав Микушин и Илья Агапов.
Исполком РФС ранее принял решение возобновить сезон премьер-лиги 21 июня. После 22 туров «Рубин» идет в таблице РПЛ на 14-м месте с 23 очками.
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