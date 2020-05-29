РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» вернулся к тренировкам, Тарасов снова на поле

22:08
Дмитрий Тарасов. Фото YouTube
Дмитрий Тарасов. Фото YouTube
Теги:

«Рубин» показал видео первой тренировки после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Казанцы занимаются на клубной базе небольшими группами.

На поле вернулись Силвие Бегич и бывший хавбек сборной России Дмитрий Тарасов. Хавбек подписал контракт с «Рубином» зимой, но почти сразу получил серьезную травму. Сейчас оба футболиста восстановились от травм и тренируются без ограничений.

Также к команде присоединились Артур Сагитов, Владислав Микушин и Илья Агапов.

Исполком РФС ранее принял решение возобновить сезон премьер-лиги 21 июня. После 22 туров «Рубин» идет в таблице РПЛ на 14-м месте с 23 очками.

Опрос

проголосовало: 43
Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир