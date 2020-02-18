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«Рубин» устроил коридор для Тарасова

13:11
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Игроки «Рубина» устроили «коридор новичка» для полузащитника команды Дмитрия Тарасова. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

Контракт с 32-летним российским футболистом рассчитан до конца сезона-2019/20

Тарасов принял участие в двух предсезонных тренировочных сборах «Рубина». Второй проходит в Турции и закончится 9 февраля.

Последним клубом футболиста был «Локомотив». Полузащитник выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых полузащитник стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны. Контракт хавбека с «Локо» закончился 1 июля 2019 года — с этого момента футболист находится без клуба.

В прошлом сезоне Тарасов провел 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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