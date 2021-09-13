«Рубин» — «Урал»: стартовые составы команд
17:15
«Рубин» примет на своем поле «Урал» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команды на эту встречу.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесникченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Кгорычев, Мишкич, Гаджимурадов.
Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Агеев.
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