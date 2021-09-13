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«Рубин» — «Урал»: стартовые составы команд

17:15
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«Рубин» примет на своем поле «Урал» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команды на эту встречу.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесникченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Кгорычев, Мишкич, Гаджимурадов.

Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Агеев.

Рубин — Урал

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Иван Шитик все материалы автора

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