Кашшаи на посту главы департамента судейства заменит другой иностранец

Как стало известно «СЭ», вместо Виктора Кашшаи в ближайшее время главой департамента судейства будет назначен другой иностранный специалист.

В ближайшее время РФС должен объявить об уходе Кашшаи.

46-летний Кашшаи был назначен на должность главы судейского корпуса РФС в январе 2020 года. Он сменил на этом посту Александра Егорова.