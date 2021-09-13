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Судейство

Кашшаи на посту главы департамента судейства заменит другой иностранец

17:33
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», вместо Виктора Кашшаи в ближайшее время главой департамента судейства будет назначен другой иностранный специалист.

В ближайшее время РФС должен объявить об уходе Кашшаи.

46-летний Кашшаи был назначен на должность главы судейского корпуса РФС в январе 2020 года. Он сменил на этом посту Александра Егорова.

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Александр Бобров все материалы автора

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