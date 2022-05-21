Вратарь «Рубина» Медведев выйдет в стартовом составе на матч с «Уфой»

«Рубин» и «Уфа» объявили составы на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ.

В воротах казанцев выйдет Никита Медведев, для которого игра с уфимцами станет первой в этом розыгрыше чемпионата России.

«Рубин»: Медведев, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Самошников, Абильдгор, Апшацев, Лисакович.

Запасные: Дюпин, Исмагилов, Зотов, Савицкий, Игнатьев, Мусаев, Михайлов, Фаттахов, Климов, Онугха, Кузнецов.

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Фищенко, Урунов, Касинтура, Агаларов.

Запасные: Кукушкин, Журавлев, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Ортис.

Матч «Рубин» — «Уфа» состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 17.00 (мск).

«Рубин» занимает 14-е место в таблице с 29 очками, «Уфа» идет на 15-й строчке с 27 очками. В случае поражения команда из Казани вылетит из РПЛ, а уфимцы поднимутся в зону стыковых матчей.