«Крылья Советов» — «Локомотив»: где смотреть трансляцию матча РПЛ

В субботу, 21 мая, состоится матч 30-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут «Локомотив». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата железнодорожники победили самарцев со счетом 2:0. «Крылья» не обыгрывали «Локомотив» в рамках премьер-лиги с 2011 года.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.